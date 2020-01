LIBIA Turchia: Parlamento approva invio di truppe in Libia a sostegno di al Sarraj

Turchia: Parlamento approva invio di truppe in Libia a sostegno di al Sarraj.

Il Parlamento turco, su input di Erdogan, ha approvato – come previsto - l'invio di truppe regolari in Libia accanto alle forze del governo di Tripoli di al Sarraj. La decisione – che rischia di innescare una escalation dalle conseguenze imprevedibili – è stata condannata dall'Egitto e dalla Lega Araba, che ribadisce il proprio sostegno ad una soluzione politica del conflitto. Sulla stessa posizione l'UE. Un alto ufficiale del Generale Haftar, dal canto suo, ha dichiarato che l'Esercito Nazionale Libico è pronto ad un eventuale scontro con le forze di Ankara. Ed è già stato annunciato l'abbattimento di un drone turco in una zona nei pressi di Tripoli.



I più letti della settimana: