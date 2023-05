ELEZIONI Turchia, si va al ballottaggio

Alle elezioni parlamentari e presidenziali, il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio, ma sotto il 50% dei voti necessario per essere eletto al primo turno: in attesa dei risultati definitivi, con ogni probabilità sarà ballottaggio il 28 maggio. Con lo spoglio ormai al termine, la situazione vede il presidente uscente avanti con il 49,34% dei voti, Kilicdaroglu con il 45% e il terzo sfidante Sinan Ogan con il 5,23%. Erdogan commenta: "Siamo chiaramente in testa, rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime". Kilicdaroglu ha denunciato "una farsa" in corso: "Siamo in vantaggio noi", ha scritto su Twitter. "Non si blocchi la volontà della nazione", ha poi aggiunto promettendo la vittoria del suo schieramento al ballottaggio. E ha aggiunto: "La necessità di cambiamento nella società è superiore al 50%. Dobbiamo assolutamente vincere e instaurare la democrazia in questo paese".

