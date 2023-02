SISMA Turchia-Siria: nuova scossa di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti si aggrava di ora in ora Un italiano tra i dispersi: si tratta di un tecnico veneto di 60 anni

Turchia-Siria: nuova scossa di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti si aggrava di ora in ora.

Nuova scossa di magnitudo 4.9 alle ore 8.48 di oggi mercoledì 8 febbraio nella stessa zona del primo sisma. Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria supera complessivamente gli 11.200 morti. In Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, secondo l'agenzia di soccorso turca Afad, e in Siria sono stati contati 2.547 morti. Una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin. Tajani, contattati tutti gli italiani tranne Zen.

Arrivate le prime immagini dai satelliti europei del Copernicus Rapid Mapping che evidenziano i danni delle aree colpite. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Kahramanmaras, città turca a pochi chilometri dall'epicentro del terremoto. Il Papa invoca solidarietà con le popolazioni di Turchia e Siria.

