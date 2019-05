Twitter: diventa virale il video del bimbo afghano che danza con una protesi

Quando aveva appena otto mesi, Ahmad Sayed Rahman, un bimbo afghano, è stato gravemente ferito in una sparatoria tra talebani e forze di sicurezza afghane. Gli si è dovuto amputare una gamba, sotto al ginocchio. Ora, Ahmad ha compiuto 5 anni e in un centro della Croce rossa a Kabul gli è stata applicata una protesi. Non è la prima, perché con le protesi piano piano gli è stato insegnato a camminare. Tuttavia, questa deve essere particolarmente buona per Ahmad, che per la gioia ha iniziato a danzare, con un sorriso meraviglioso, oltre che con grande eleganza e leggerezza. Qualcuno ha ripreso la scena con un telefonino e l'ha poi postata su Twitter. E poiché il suo sorriso è contagioso, da allora il video è divenuto virale, con molte centinaia di visualizzazioni.

Ahmad, whose leg was amputated below the knee when he was only eight months old, is on his fourth artificial leg. "He's a child and wants to play, he wants to have a leg so is adapting quickly. He doesn't want to sit around inside," his physiotherapist Semeen Sarwari says pic.twitter.com/pO695a3t1Q