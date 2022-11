Twitter: Musk lancia referendum su ritorno Trump sul social, milioni di voti

Elon Musk, il nuovo patron di Twitter, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul social da cui era stato bandito all'indomani dell'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Dopo alcune ore sono stati registrati milioni di voti, con una preferenza momentanea dei sì. Proprio su Twitter, infine, Musk ha risposto all'appello del ministro alle Infrastrutture italiano, Matteo Salvini, di investire in Italia. "Gentile da parte sua - la sua risposta -, non vedo l'ora di incontrarvi". "Le porte del mio ministero sono sempre aperte", il messaggio di Salvini.

Iniziativa che arriva in un momento di caos per Twitter. Mentre la società annuncia che gli uffici saranno chiusi e i badge sospesi fino a lunedì, quasi mille dipendenti, tra i quali figure chiave per garantire il funzionamento della piattaforma, hanno deciso di licenziarsi e non cedere all'ultimatum di Elon Musk che nei giorni scorsi aveva chiesto di scegliere tra un impegno "estremo" o il licenziamento. L'esodo di massa riguarda anche gli utenti, che fuggono verso altri social media sotto l'hashtag #RIPTwitter, 'Riposa in pace Twitter', facendo seriamente temere per il futuro della piattaforma più influente di internet.