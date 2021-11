AFGHANISTAN Uccisa attivista per i diritti delle donne, la prima dopo la presa di potere dei Talebani Trovate morte altre 3 donne

Uccisa attivista per i diritti delle donne, la prima dopo la presa di potere dei Talebani.

L'attivista e docente di economia Frozan Safi, 29 anni, è stata uccisa in Afghanistan a colpi di arma da fuoco che le hanno distrutto il volto: è il primo difensore dei diritti delle donne, riporta il Guardian, ad essere uccisa da quando i talebani sono tornati al potere lo scorso agosto. Frozan Safi era scomparsa da circa due settimane. Un portavoce dei talebani, Qari Sayed Khosti, ha precisato che le donne trovate morte in una casa di Mazar-i-Sharif sono 4, sottolineando che due sospetti sono stati arrestati. Sarebbe stata attirata in una trappola Frozan Safi. E' quanto sostengono familiari e amici citati dai media internazionali. La ragazza "aveva presentato la documentazione per espatriare in Germania", ed era uscita di "casa con i documenti dopo aver ricevuto una telefonata". "Due ore dopo che è uscita abbiamo perso i contatti", dice il padre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: