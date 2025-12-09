REPORTERS SANS FRONTIÈRES Uccisi 67 giornalisti in un anno: la maggior parte a Gaza Dopo i territori palestinesi il Messico è il secondo paese più pericoloso al mondo per la stampa: 9 morti in 12 mesi. Cina e Russia le nazioni con più reporter in carcere. In Italia 29 cronisti vivono sotto scorta

Il nuovo rapporto annuale di Reporters Sans Frontières traccia un quadro allarmante sulla sicurezza dei giornalisti nel mondo. Nell’ultimo anno sono stati 67 i professionisti dell’informazione uccisi, spesso in contesti di guerra o per mano della criminalità organizzata. Di questi, almeno 53 hanno perso la vita in conflitti armati o per mano di reti criminali.

Tra le zone più pericolose, Gaza si conferma la più letale di sempre per la stampa, con l’esercito israeliano responsabile del 43% dei giornalisti uccisi, a livello globale, negli ultimi dodici mesi. Dall’ottobre 2023, quasi 220 reporter assassinati nella Striscia, 65 dei quali mentre svolgevano il loro lavoro.

Anche l’Ucraina e il Sudan si confermano territori ad altissimo rischio, con episodi drammatici di rapimenti e omicidi sul campo. Il Messico, dopo Gaza, è il secondo Paese più pericoloso al mondo per chi fa informazione: nove i giornalisti assassinati nel 2025.

Accanto agli omicidi, il rapporto segnala che 503 giornalisti sono oggi detenuti nel mondo, con la Cina in testa a questa triste classifica con 121 reporter in carcere, seguita dalla Russia, dove sono rinchiusi anche 26 giornalisti ucraini, e dal Myanmar. La Siria resta il Paese con il maggior numero di reporter scomparsi, quasi tutti arrestati sotto il regime di Bashar al-Assad.

La situazione trova un’eco preoccupante anche in Italia, dove non ci sono stati omicidi, ma le minacce e le intimidazioni aumentano. Secondo FNSI e Ordine dei Giornalisti, 29 cronisti vivono sotto scorta armata e oltre 250 ricevono forme di protezione o vigilanza. L’allarme è tornato prepotente con l’attentato del 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, la cui auto è stata distrutta da un ordigno piazzato davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano. L’esplosione, definita dagli inquirenti “vile e gravissima”, non ha provocato feriti, ma ha ulteriormente rafforzato la scorta del giornalista.

La vicenda ha suscitato ampia solidarietà nel mondo politico, sindacale e mediatico, ma conferma come la protezione di chi fa informazione sia diventata una sfida globale. Il messaggio del rapporto RSF è chiaro: la libertà di stampa è sempre più sotto minaccia, e garantire la sicurezza dei giornalisti non è più un optional, ma una priorità internazionale.

