GUERRA Ucraina: 2200 attacchi russi nelle ultime 24 ore

L'offensiva russa è sempre più intensa: nelle ultime 24 ore sono 2.200 gli attacchi contro posizioni, città e villaggi ucraini, secondo quanto riporta lo stato maggiore di Kiev, che aggiunge: “Le nostre forze missilistiche hanno colpito un traghetto in Crimea e un terminal petrolifero russo”. A conti fatti, dal 2014 sono morti almeno 790 bambini per mano di Mosca: a dirlo è il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino. Il Cremlino intanto mette in guardia gli Stati Uniti da “conseguenze fatali” se permetteranno a Kiev di utilizzare le armi fornite da Washington per attaccare la Russia. Mentre il ministero della Difesa di Mosca riferisce di un altro attacco con quattro droni sventato sopra la regione russa di Belgorod.

Dal Cremlino anche un'altra minaccia: “Gli istruttori occidentali sono un target”. E Oslo avverte: “La Nato ha 2-3 anni per prepararsi alla guerra con la Russia”. Il capo della Difesa norvegese spiega: “Ci vorrà questo lasso di tempo perché Mosca rimetta in sesto le sue forze mentre è in guerra con l'Ucraina. Nel frattempo dobbiamo ricostruire anche le nostre e fare scorte – conclude – mentre sosteniamo Kiev”. Una finestra di tempo dunque inferiore a stime precedenti: a gennaio il ministro della Difesa tedesco aveva avvertito che la Russia avrebbe potuto attaccare la Nato in 5-8 anni.

