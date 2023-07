Ucraina: 500 giorni di guerra. Passo avanti di Erdogan sull'adesione di Kiev alla Nato. Washington frena

Una voce nel deserto - nel clima di progressiva assuefazione agli orrori del conflitto - quella del fisico italiano Parisi. Premio Nobel nel 2021; ritiene ci si stia avvicinando “sempre di più” ad una guerra nucleare. Pare del resto ormai alle spalle ogni remora di carattere etico, nell'escalation in corso. Una sorta di spartiacque – anche da un punto di vista della narrazione della crisi -, la conferma da parte degli Stati Uniti dell'invio a Kiev di munizioni a grappolo. Già utilizzate da entrambi i belligeranti, aveva di recente segnalato Human Rights Watch; ponendo l'accento sulla capacità, di questi ordigni, di seminare morte per anni in modo indiscriminato. Inascoltati, però, gli appelli degli attivisti per i diritti civili, ignorata la contrarietà dell'ONU. Prudenti, nei confronti dell'egemone, le reazioni di quei Paesi NATO che pure avevano sottoscritto la Convenzione di Oslo. Più articolato, paradossalmente, il dibattito interno americano. Washington ha parlato di “decisione molto difficile ma necessaria”; motivandola con la carenza di munizioni “tradizionali” a disposizione delle forze ucraine, ed il lento incedere della controffensiva. Per certi versi un assist, alla propaganda russa: ha parlato di “gesto disperato”, allora, l'Ambasciatore Antonov. Al netto della retorica pare si giochi su un equilibrio complesso, la strategia americana: modulare il sostegno a Kiev sulla base dell'evolversi della situazione sul campo, evitando però un coinvolgimento diretto. Da qui l'ultima uscita di Biden, sul tema che sarà al centro del vertice di Vilnius. Intervistato dalla CNN ha sottolineato come a suo avviso Kiev non sia pronta per entrare nella NATO; parlando anche di una visione non unanime, in seno all'Alleanza, riguardo un'adesione a guerra in corso. Quasi in contemporanea, invece, un passo avanti piuttosto inaspettato da parte di Erdogan: “senza dubbio l'Ucraina merita di essere nella NATO”, aveva dichiarato il Presidente turco al termine dell'incontro con Zelensky. Che dal canto suo ha ribadito la volontà di riprendere il controllo anche della Crimea. Non un caso il messaggio odierno – nel cinquecentesimo giorno di guerra - dall'Isola dei Serpenti: poco più che uno scoglio, nel Mar Nero; ma oggetto di aspri combattimenti, fino al definitivo disimpegno russo. “Riconquisteremo tutto”, ha scritto il capo dell'ufficio del presidente ucraino.