Ucraina: 8.752 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Alla fine di ottobre il numero delle persone infettate dal coronavirus in Ucraina ha raggiunto circa le 388.000 unità. Il numero di casi da COVID-19 è cresciuto di 8.752 unità nelle ultime 24 ore. Circa il 70% dei posti letto negli ospedali ucraini è già occupato, in alcune regioni la situazione è perfino peggiore: 85%. Dall'inizio della pandemia sono morte 7.196 persone. Dislocare altri nuovi letti negli ospedali non è sempre efficace, essendo necessari equipaggiamenti speciali per l'ossigeno. I medici continuano a lamentarsi per gli insufficienti finanziamenti, e i pazienti sono costretti ad acquistare test e medicazioni con il proprio denaro. La rapida crescita di pazienti è dovuta in parte alle elezioni locali, che si sono svolte 6 giorni fa, con assembramenti di persone in vari seggi elettorali.



La Commissione Centrale Elettorale ha già annunciato i primi risultati del voto nelle grandi città. In queste elezioni si è registrata la più bassa affluenza nella storia dell'Ucraina indipendente; alle urne si sono presentati solo il 36,88% degli aventi diritto. Il 30 ottobre le forze di occupazione russe hanno violato gli accordi del 22 luglio. 2 soldati ucraini sono stati uccisi da vari tipi di lanciagranate ed armi leggere nei pressi del villaggio di Vodiane. Il Presidente Zelensky ha affermato che, nonostante la tragedia, è fuori discussione l'interruzione del cessate il fuoco nel Donbass.



Dall'Ucraina Victoria Polishchuk