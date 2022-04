Ucraina, a Mariupol la situazione è critica

La situazione sembra particolarmente difficile oggi a Mariupol. Il comandante locale della Marina ucraina ha chiesto al governo di Kiev di "sbloccare la città il prima possibile, militarmente o politicamente", perché da questa mattina "sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo, la situazione è critica". "Non abbiamo intenzione di arrenderci, ma la situazione sta precipitando", ha aggiunto. Mosca ha annunciato che l'acciaieria Ilyich a Mariupol è sotto il controllo russo e che aumenterà il numero e la portata degli attacchi missilistici su obiettivi a Kiev in risposta agli "atti di sabotaggio" sul suo territorio da parte delle forze ucraine.

"Abbiamo già resistito 50 giorni. 50 giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ci avevano dato un massimo di cinque". Lo ha detto il presidente Zelensky nel suo ultimo discorso, sottolineando "durante i 50 giorni di questa guerra, l'Ucraina è diventata un eroe per tutto il mondo libero". Il ministro degli esteri Di Maio insiste che "bisogna far ripartire il processo di dialogo", segnalando che "Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare", ma "non sta dando segnali di pace quando dice che devono completare le operazioni".

L'Armenia ha iniziato a fare pagamenti per il gas russo in rubli. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia Kerobyan, spiegando che il prezzo sarà in dollari, ma il pagamento sarà effettuato in rubli. Zelensky ieri ha criticato i paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo, come Germania e Ungheria, denunciando che "bloccano gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia". L'Italia, alla ricerca di gas naturale, guarda all'Egitto, ma pesa il caso Regeni. Di Maio sottolinea che l'Ue "non può sottostare al ricatto dei rubli" Secondo il New York Times, l'Ue sta preparando un embargo graduale alle importazioni di prodotti petroliferi russi, ma la misura non verrà varata fino a dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi, il 24 aprile.

