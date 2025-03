Ucraina: a Riad proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Russia per la tregua

Da oltre nove ore sono in corso a Riad gli incontri tra le delegazioni americane e russe per raggiungere un intesa sullo stop della guerra in Ucraina. Per Grigory Karasin, presidente della commissione Esteri del Senato russo e membro della delegazione del Cremlino a Riad i colloqui stanno procedendo “in modo creativo” afferma: “C'è una discussione interessante su argomenti piuttosto attuali". La Cina intanto smentisce che le sue truppe possano partecipare a un'operazione di peacekeeping, a cessate il fuoco raggiunto. Nella notte, intanto, le forze di Kiev hanno abbattuto quattro elicotteri dell'Aeronautica militare russa nella regione di Belgorod. Mosca dichiara invece di aver eliminato 28 droni ucraini.

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che l'accordo sulle terre rare con l'Ucraina sarà firmato a breve e annuncia nuovi dazi su automobili, alluminio e prodotti farmaceutici, senza pero' indicare una data precisa. Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Trump ha spiegato che gli Stati Uniti avranno bisogno di tutti questi prodotti realizzati in ambito nazionale, soprattutto se ci saranno problemi, guerre comprese.