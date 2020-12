Ucraina: accordo per il vaccino, in arrivo in primavera 8 milioni di dosi

La corrispondenza di Viktoria Polishchuk

Oggi, l'Ucraina ha firmato documenti tecnici per la fornitura di 8 milioni di dosi di vaccino contro il COVID-19, che dovrebbe arrivare approssimativamente in primavera. Nelle ultime 24 ore, registrati 13.825 casi di coronavirus. 226 ucraini sono morti per complicazioni legate alla malattia. Il maggior numero di casi confermati è stato registrato a Kiev, dove ci sono 1.158 pazienti positivi in gravi condizioni. 1.401 i pazienti che necessitano di supporto d'ossigeno, 31 pazienti sono sotto dispositivi di ventilazione.





In generale, gli ospedali ucraini non hanno attrezzature per l'ossigeno: né postazioni ossigeno negli ambienti ospedalieri, né hub ai letti. Volontari e fondazioni benefiche aiutano a colmare il gap.Testimoni oculari rivelano che a causa dell'esiguo numero di personale medico, i morti a causa del Coronavirus rimangono nella stessa stanza con i pazienti vivi per diverse ore.

Il Presidente Volodymyr Zelensky raccomanda al governo di non imporre una rigorosa quarantena in Dicembre. Il lockdown con le massime restrizioni sarà molto probabilmente introdotto all'inizio di gennaio, quando le persone dispongono già di giorni di ferie. “E anche in caso di quarantena rigorosa, dice il Presidente, i confini rimarranno aperti, quindi sarà possibile programmare i viaggi di Capodanno”.

Viktoria Polishchuk