Ucraina: aspri combattimenti a Severodonetsk. Guadagni territoriali per le forze di Kiev Nuovo monito di Putin all'Occidente. Mentre il consigliere del ministro degli Interni ucraino ipotizza un ingresso in territorio russo, per la riconquista del Donbass

Fino a qualche giorno fa la caduta di Severodonetsk - epicentro dei combattimenti nel Donbass – era data sostanzialmente per certa; e ciò dopo una lenta ma metodica avanzata delle truppe russe. C'era chi parlava del rischio di un improvviso collasso dell'intero dispositivo militare ucraino nell'area: falcidiato dal continuo martellamento delle artiglierie. Lo scenario pare ora ribaltato, dopo un improvviso contrattacco delle forze di Kiev. Tanto che appaiono insolitamente caute le dichiarazioni di Zelensky; la situazione in città “rimane estremamente difficile”: ha detto nel consueto messaggio notturno.

Forse per mantenere alta l'attenzione delle cancellerie occidentali. In realtà, stando a quanto riferito da varie fonti, le forze di Mosca avrebbero effettivamente perso terreno nel centro abitato, e sarebbero ora in grave affanno; anche perché esposte al fuoco proveniente dalle alture della vicina Lysychansk: ultimo fazzoletto dell'Oblast di Luhansk ancora interamente in mano ucraina. Politicamente, una ritirata da Severodonetsk, avrebbe un effetto devastante per il Cremlino. Potente iniezione di fiducia invece per Kiev; dove il consigliere del Ministro degli Interni è giunto addirittura ad ipotizzare un ingresso in territorio russo, per la riconquista del Donbass.

Sembrerebbero allora dettati da un senso di frustrazione gli strike di Mosca sulla periferia della capitale ucraina. Colpiti hangar, è stato detto, dove si trovavano blindati forniti dai Paesi dell'Europa orientale. In queste ore un nuovo monito di Putin all'Occidente. Se fornirà missili a lungo raggio a Kiev – ha avvertito -, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Il dubbio è se il Presidente russo si riferisca esclusivamente al territorio ucraino; in caso contrario le conseguenze sarebbero difficilmente immaginabili.

Come se non bastasse è stato segnalato oggi – dall'ucraina Energoatom - il passaggio di un missile da crociera russo “criticamente a bassa quota”, sulla centrale nucleare della regione di Mykolayiv. I separatisti di Donetsk denunciano invece un bombardamento ucraino che avrebbe causato la morte di 5 civili e numerosi feriti. In questo contesto di gravi tensioni un nuovo appello del Papa ai “responsabili delle Nazioni”: “si mettano in atto veri negoziati – ha detto Francesco -, concrete trattative per un cessate il fuoco”. “Non portate l'umanità alla rovina”.

