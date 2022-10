Ucraina attacca navi russe nella baia di Sebastopoli, Mosca non conferma e accusa Kiev di "terrorismo"

L'attacco da parte delle forze ucraine è avvenuto nella baia di Sebastopoli, contro quattro navi da guerra russe. Si tratta del raid più “massiccio” dall'inizio delle guerra, per stessa ammissione di un Governatore filorusso. In un primo momento si era parlato dell'esplosione delle imbarcazioni. Ma Mosca non conferma i danni. Tutti i veicoli senza pilota sono stati individuati e distrutti, fanno sapere i filorussi. In attesa di maggiori dettagli, la Russia parla di “attacco terroristico” da parte di Kiev.

Ancora lontana, dunque, una soluzione al conflitto. Nella notte continui bombardamenti nella zona di Nikopol, nell'Ucraina orientale e vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gravi i danni alle reti elettriche e del gas. Intanto sale il tragico bilancio delle vittime. Sono 430 i bambini rimasti uccisi dall'inizio della guerra, riferisce la Procura generale di Kiev, e 823 quelli feriti.