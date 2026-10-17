GUERRA RUSSO-UCRAINA Ucraina, attacco russo con 332 droni e missili. Kiev: 293 obiettivi neutralizzati Reuters: dalla Casa Bianca l'ordine di limitare Starshield. Il ministro della Difesa Crosetto critico: "Si rischia di prolungare la guerra"

Ucraina, attacco russo con 332 droni e missili. Kiev: 293 obiettivi neutralizzati.

Nuova notte di massicci attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha lanciato missili balistici, missili da crociera e 332 droni d'attacco. Le difese aeree di Kiev hanno intercettato o neutralizzato 293 obiettivi, mentre sono stati registrati impatti in 22 località del Paese. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando l'Aeronautica militare ucraina. Intanto, secondo Reuters, l'ordine di limitare il servizio satellitare Starshield di SpaceX, utilizzato dalle forze armate ucraine, sarebbe arrivato dalla Casa Bianca. Una decisione duramente criticata dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che la considera un grave errore, capace di prolungare il conflitto anziché favorire la pace.

Secondo il bilancio preliminare diffuso dalle autorità militari ucraine alle 8 locali, le difese aeree hanno abbattuto o neutralizzato quattro missili da crociera Kalibr e 289 droni, tra cui Shahed, S-8000 Banderoľ, Gerbera e altri velivoli senza pilota. Nell'offensiva sono stati impiegati anche missili balistici Iskander-M e KN-23, lanciati dalle regioni russe di Voronezh e Rostov e dalla Crimea occupata, oltre a missili da crociera Kh-22/32 e quattro Kalibr partiti dal Mar Nero, nell'area di Novorossiysk. Detriti dei velivoli intercettati sono caduti in altre tre località. Nelle prime ore di sabato, attacchi missilistici hanno colpito anche Zaporizhzhia e Kryvyi Rih, provocando feriti e danni a edifici e a un impianto industriale.

Sul fronte del sostegno militare occidentale a Kiev, emergono nuove tensioni per le limitazioni imposte al sistema satellitare Starshield. Secondo quanto riferito da Reuters, che cita due funzionari statunitensi e uno occidentale informati sulla vicenda, ai vertici del Pentagono sarebbe stato comunicato che il servizio destinato alle forze armate ucraine doveva essere rallentato. Le fonti, rimaste anonime, non hanno precisato chi all'interno della Casa Bianca abbia assunto la decisione né chi sia stato incaricato di applicarla.

Nei giorni scorsi, funzionari ucraini avevano segnalato problemi ai ricevitori satellitari militari, che avevano smesso di funzionare quando installati su mezzi in rapido movimento. Le restrizioni hanno compromesso le prestazioni dei droni ucraini che utilizzano questi sistemi per la guida, complicando le operazioni contro le forze russe e le infrastrutture logistiche nei territori occupati. Difficoltà anche per i droni intercettori impiegati contro gli Shahed russi. Giovedì, una fonte del ministero della Difesa ucraino ha riferito che i dispositivi avevano ripreso a funzionare in movimento, ma soltanto fino a una velocità di 160 chilometri orari.

Interpellato sulla vicenda, un alto funzionario statunitense ha assicurato che il presidente Donald Trump "non ha mai avanzato una simile richiesta". Nessuna risposta, invece, dalla Casa Bianca alle domande su un eventuale coinvolgimento di altri membri dell'amministrazione. Anche SpaceX, il Dipartimento della Difesa e l'ambasciata ucraina a Washington non hanno commentato.

Sulla questione è intervenuto il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che in un'intervista alla Bbc ha definito la limitazione dell'accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence statunitensi un "errore completo, un grave errore". Secondo il ministro, una scelta di questo tipo "non ha assolutamente senso" e rischia di rafforzare la posizione di Mosca sul campo di battaglia.

"La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare ulteriormente", ha dichiarato Crosetto. "Se vede delle debolezze da parte ucraina, e se gli Stati Uniti privano l'Ucraina delle risorse, questo crea debolezza, allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra", ha avvertito il ministro, aggiungendo: "Penso che sia completamente sbagliato".

Crosetto ha ribadito che il sostegno militare italiano all'Ucraina proseguirà "finché questo governo sarà in carica", pur riconoscendo che ottenere il via libera del Parlamento a nuove forniture di armamenti diventerà "più difficile" con l'avvicinarsi delle elezioni.

Il ministro ha inoltre condannato con fermezza l'invasione russa: "Quando uno Stato oltrepassa il confine di un altro Stato con i carri armati, quando bombarda ospedali e scuole, uccide civili e bombarda centrali elettriche, e lo fa da quattro anni, non posso che definirlo malvagio".

Nell'intervista alla Bbc, Crosetto ha affrontato anche il tema dell'opinione pubblica italiana, in parte contraria a nuovi aiuti militari a Kiev. Secondo il ministro, questo orientamento risente anche di una campagna di disinformazione attribuita a Mosca, rivolta a "determinate figure politiche... e a diffondere narrazioni volte a indebolire il clima politico ostile alla Russia".

"In qualche modo influenzano l'opinione pubblica", ha sostenuto Crosetto. "È molto difficile spiegare a un cittadino che ha problemi al distributore di benzina che al momento non possiamo fare alcuna concessione alla Russia. Ma questo è l'unico modo per tutelare il futuro di quel cittadino che si lamenta".

Il titolare della Difesa ha infine richiamato l'attenzione sulle minacce alla sicurezza nazionale. A differenza di altri Paesi europei alleati di Kiev, l'Italia non sarebbe stata colpita da importanti atti di sabotaggio. L'incendio scoppiato in agosto in un deposito di armi alla periferia di Roma, ha precisato Crosetto, non sarebbe stato doloso, ma il risultato di "stupidità umana". Resta invece alta l'attenzione sugli attacchi informatici, che secondo il ministro sono una minaccia costante: "Ce ne sono centinaia ogni giorno".

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