Ucraina: autorità militari annunciano l'avvio della controffensiva su Kherson; “fake news” replicano i filorussi Al momento mancano dettagli sulla reale portata dell'operazione militare delle forze di Kiev. Intanto cresce nuovamente la tensione nel Mar Cinese Meridionale

Da monitorare con attenzione quanto sta accadendo nell'Indo-Pacifico; dove le tensioni sembrano prossime ai livelli di guardia. A poche settimane dalla visita a Taipei di Nancy Pelosi, infatti, l'attraversamento dello Stretto di Taiwan, da parte di due navi da guerra statunitensi. Inevitabile fosse letto da Pechino come una provocazione, ed un ulteriore svuotamento del principio dell'”Unica Cina”, ufficialmente sostenuto da Washington. Risposta affidata ad un'intensificazione della presenza militare nell'area, e ad accese proteste per via diplomatica; ma nulla più. Stati Uniti che si confermano dunque egemoni in questo quadrante; e in grado, al contempo – dall'altra parte del Mondo - di sostenere in modo efficace lo sforzo bellico dell'Ucraina. Che oggi avrebbe dato il via alla più volte annunciata controffensiva su Kherson. Si è parlato dello sfondamento della prima linea difensiva russa, di truppe in ritirata; il consigliere presidenziale ucraino ha tuttavia invitato i media locali a non diffondere informazioni non ufficiali; mentre le autorità filorusse definiscono una fake news l'operazione. Nelle ore precedenti le forze del Cremlino avevano rivendicato un avanzamento verso Mykolaiv; e c'è chi non esclude che l'iniziativa ucraina abbia come obiettivo quello di alleggerire la pressione russa in tale direzione. Solo speculazioni, al momento. Mentre pare confermato l'arrivo in settimana, alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, di una missione dell'Aiea; fra le altre cose dovrà far luce sulle eventuali conseguenze dei ripetuti bombardamenti di questo periodo. Una prassi, ormai, lo scambio di accuse fra Kiev e Mosca; che oggi denuncia bombardamenti con obici di fabbricazione americana, e colpi che avrebbero raggiunto il tetto di una struttura dell'impianto. Zelensky ha parlato invece di attacchi russi, e di “ricatto” nucleare nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa.

