Ucraina: Bakhmut "in totale rovina" mentre Zelensky attende sviluppi su integrazione europea

Quel che accade dietro le quinte della diplomazia lo si può solo intuire, nella speranza ci sia una reale volontà politica ad affrontare la guerra con le armi del dialogo. Ecco quindi che il fermo “no” di Biden all'invio di F-16 all'Ucraina suggerisce che i contatti con la Russia non siano tutti interrotti, e che qualcosa si stia muovendo. Ma è un'ipotesi, forse solo un auspicio. Sui rifornimenti bellici all'Ucraina le posizioni dei paesi ancora una volta divergono, tanto che il presidente lituano auspica il superamento della fatidica "linea rossa". E se il presidente americano tiene il punto sui 200 caccia tanto invocati, pare sia invece pronto ad offrire più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari, compresi - per la prima volta - razzi a lungo raggio. Ma Kiev insiste, vuole proteggere i suoi cieli in vista del grande assalto che Mosca pare stia preparando, forse anche nelle prossime due o tre settimane. I combattimenti più duri devono ancora arrivare, ha dichiarato il segretario del consiglio per la sicurezza dell'Ucraina Danilov: i prossimi mesi – dice - saranno cruciali per decidere il corso della guerra. Quello degli armamenti potrebbe essere tema di confronto fra Zelensky e Biden se è vera la notizia di un incontro fra i due in Polonia. Riguardo agli aiuti militari, chi non li ha ancora inviati, oltre ad Ungheria e Austria, è Israele, ma sta esaminando la questione, almeno così ha detto - su specifica domanda - il premier Netanyahu, disponibile a mediare tra Russia e Ucraina se entrambe le parti, e gli Usa, glielo domandassero. E mentre sul campo fonti Ucraine riferiscono di una Bakhmut rasa al suolo, con feroci combattimenti in corso e i russi che stanno uccidendo chiunque", Zelensky attende sviluppi sull'integrazione europea, a due giorni dal vertice a Kiev con l'Ue. E' certo dell'arrivo in settimana di buone notizie. Se l'Ucraina dovesse aderire all'Unione, gli altri stati membri sarebbero chiamati a intervenire nel conflitto. Non una guerra economica o commerciale, ma militare vera e propria, combattuta sul suolo ucraino anche da truppe europee.