Ucraina: battaglie decisive a sud di Kharkiv. Iniziativa in mano alle forze di Kiev Ferito un giornalista italiano nel corso di scontri sul fronte di Kherson. E' stato soccorso ed operato d'urgenza in un ospedale di una zona controllata dai russi. Le sue condizioni sarebbero buone

Notizie scarse, frammentarie, quelle che provengono dalla zona meridionale di Kharkiv; ma sufficienti a restituire il quadro di un'avanzata d'impeto, degli ucraini, in un'area strategica per l'intero dispositivo russo. Può apparire strano fosse poco presidiata; ma ciò è forse dovuto al principale deficit strutturale della guerra d'aggressione decisa dal Cremlino: una cronica carenza di soldati, se parametrata alla vastità dei territori dove si combatte. Da qui l'importanza – per Kiev – della controffensiva lanciata nei giorni scorsi su Kherson e tuttora in corso. Se da una parte ha portato a conquiste territoriali marginali, a fronte di perdite umane probabilmente rilevanti; dall'altra ha costretto Mosca a fare affluire un numero ingente di risorse su un fronte distante centinaia di chilometri dall'epicentro di questo conflitto; imponendo peraltro un attrito che potrebbe rivelarsi insostenibile, per le truppe trincerate oltre la sponda occidentale del Dnepr. Dunque è a est che si sta combattendo una battaglia forse decisiva, e il pallino – come riconosciuto anche da fonti filo-russe - è saldamente in mano alle forze di Kiev che starebbero tentando una manovra in profondità per tagliare le vie di comunicazione verso Izjum: strategica, per sostenere lo sforzo offensivo del Cremlino nel Donbass. Solo i giorni a venire diranno se si è trattato di un azzardo o di una clamorosa vittoria. Di certo un risultato, gli ucraini, l'hanno già ottenuto: dimostrare ai partner occidentali l'efficacia dei sistemi d'arma ricevuti. E non sarebbe casuale la tempistica: proprio in queste ore, presso la base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, è in corso la riunione dei ministri della Difesa della NATO. E il segretario della Difesa americano è stato chiaro nel ribadire la necessità di un sostegno nel lungo periodo all'Ucraina, parlando di successi “evidenti”. “Il volto della guerra cambia – ha dichiarato Austin - e così cambia anche la missione di questo contact group”. Pura utopia, insomma, vista la situazione, l'ipotesi di una soluzione negoziale nei prossimi mesi.



