Ucraina: bloccato attacco informatico a centrale di energia, nella cyber guerra entrano anche le grandi aziende

l'intervista ad Alessandro Curioni

La guerra sul suolo ucraino continua anche attraverso attacchi informatici. L'ultimo, sventato, aveva come obiettivo uno dei più grandi impianti per l'energia nel Paese. In base alle prime informazioni, sarebbe stato effettuato da Sandworm, un gruppo di hacker legati ai servizi di intelligence russi, come affermato da fonti ucraine. "Per quanto silenziosa, la guerra cyber è in corso", spiega Alessandro Curioni, giornalista ed esperto di sicurezza informatica che nel suo libro Il Giorno del Bianconiglio, uscito nel 2021, aveva ipotizzato una storia simile a quella poi avvenuta col recente attacco. I conflitti in Rete portano a rivedere i paradigmi a cui siamo abitati, perché non sono più solo gli Stati a combattere: negli scontri attraverso Internet entrano anche le grandi aziende.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Curioni (giornalista ed esperto di sicurezza informatica)