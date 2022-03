GUERRA Ucraina: bombardato stabilimento aerei Antonov; Michel: “Verso una Difesa comune europea”

Ucraina: bombardato stabilimento aerei Antonov; Michel: “Verso una Difesa comune europea”.

Lo "stabilimento" degli aerei Antonov - e non l'aeroporto, come precedentemente diffuso -, a Sviatoshyn Airfield, a circa 10 km dal centro di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo precisa la Bbc citando le autorità cittadine. Sui social media circolano dei video, ancora non verificati, che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall'aeroporto.

Dopo Facebook e Twitter, anche Instagram, di proprietà del colosso americano Meta, è diventato inaccessibile da oggi in Russia dopo che Mosca ha accusato il social network di diffondere appelli alla violenza contro i russi in merito alla guerra in Ucraina. L'aggiornamento dell'app è diventato impossibile, mentre il sito è inaccessibile senza una Vpn, hanno constatato i giornalisti dell'Afp.

Intanto, in un'intervista a La Repubblica, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel dichiara di avere “in riserva altre sanzioni aggiuntive" nei confronti della Ryssua. Non intende però rivelarle per cogliere di sorpresa il regime di Mosca. "Putin pensava di dividere gli europei", prosegue, e invece "dopo due settimane di guerra siamo più uniti che mai, abbiamo adottato sanzioni incisive e stiamo dando un aiuto molto concreto all'Ucraina". Il conflitto ha dato la spinta per una "rivoluzione copernicana" sulla Difesa comune europea, afferma Michel. "C'è una nuova consapevolezza e un cambio di mentalità tra i leader - rileva - Abbiamo deciso che questioni nazionali come energia e Difesa saranno trattate con uno spirito di sovranità europea". "Ovviamente la Nato resta un pilastro - prosegue il presidente - ma tutti i leader Ue hanno capito che aumentare le nostre capacità militari significa rafforzare l'Alleanza". "Tutto quello che facciamo è per portare la Russia a negoziare una soluzione diplomatica - aggiunge - Putin sta già perdendo la battaglia della comunicazione".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: