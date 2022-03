Ucraina: bombe da navi russe, Odessa nel mirino

Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa. Scattato l'allarme aereo nella città, la terza più grande dell'Ucraina e principale porto del Paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria verso postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari. Le sirene hanno suonato anche a Kiev, Leopoli, Dnipro e in altre città. Mariupol attaccata anche dal mare di Azov. I pazienti degli ospedali usati come scudi umani.

ll presidente ucraino Zelensky rinuncia alla Nato: 'Non possiamo entrare, dobbiamo riconoscerlo', dice. Ma a Putin ancora non basta e gela il negoziato: 'Kiev non è seria nel cercare una soluzione accettabile'. I colloqui continuano anche oggi.

La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell'Onu si pronuncerà oggi sulla richiesta urgente dell'Ucraina affinché la Russia fermi immediatamente l'invasione. La sentenza è attesa per le 16 all'Aja.