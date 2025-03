Ucraina: bozza di accordo al G7, continua il dialogo Trump-Putin

Bozza di accordo al G7 dei ministri degli Esteri in Quebec che invitano la Russia ad accettare la tregua a parità di condizioni con Kiev. Intanto prosegue il dialogo tra Usa e Russia per arrivare a una svolta nel conflitto. Il presidente Usa, Donald Trump, parla di discussioni "buone e produttive" con l'omologo russo Vladimir Putin. Quest'ultimo tende la mano affermando che l'amministrazione americana si sta impegnando per recuperare il rapporto con Mosca. Putin accoglie poi l'appello di Trump di risparmiare i soldati ucraini nel Kursk, invitando però le forze di Kiev a deporre le armi.