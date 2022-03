UCRAINA Ucraina, Caracciolo: "Qualcosa si muove nei negoziati. Prossimi giorni decisivi"

"Per quanto riguarda i negoziati qualcosa certamente si muove: sono negoziati ovviamente segreti di cui sappiamo poco, ma i segnali che arrivano sono relativamente (sottolineo relativamente) positivi. Certo la guerra può continuare e deragliare da un minuto all'altro. Il bombardamento della base ucraina a poca distanza da Leopoli, a ridosso quindi del confine polacco, è un segno che la guerra potrebbe estendersi se, come pare, in quella base vi fossero militari di altri paesi, in particolare polacchi, che stanno aiutando allo spostamento di armi verso l'Ucraina dai paesi della Nato.

Tutto dipenderà dai prossimi due o tre giorni quando la morsa intorno a Kiev sarà chiusa e quando i russi dovranno decidere se ingaggiare una difficile, costosa e umanamente disastrosa battaglia della città oppure se si potrà arrivare ad un accordo o quanto meno ad un cessate il fuoco".

