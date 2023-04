Ucraina: colpito condominio a Uman, almeno 23 le vittime di cui tre bambini

In Sudan si rinnova una tregua labile. Altre 72 ore concordate tra l'esercito regolare di al-Burhan e i paramilitari del generale Dagalo. Cessate il fuoco cominciato martedì, ma già violato, perché i combattimenti a Khartoum continuano. In Ucraina intanto i preparativi per la controffensiva di Zelensky “stanno per finire”, fanno sapere dalla Difesa. Dall'altra parte Putin non sembra intenzionato a cedere a compromessi: “Le quattro regioni dell'Ucraina annesse da Mosca – afferma – sono nostre "terre storiche" e i loro abitanti 'parte del nostro popolo', perciò – continua – è necessario difendere la loro decisione di tornare alla Russia”.

E non è finita qui: il leader del Cremlino firma una legge per espellere i residenti che non accettino di diventare cittadini russi e – conclude – “rappresentino una minaccia”. Mentre non si fermano i bombardamenti: da stamattina missili di Mosca in tutte le regioni del Paese. Colpito un condominio a Uman, nell'Ucraina centrale: almeno 23 le vittime, quattro sono bambini. “Abbiamo già estratto tutti i feriti – fanno sapere dalla città –, ora non ci sono più speranze di trovare altri sopravvissuti”. Ira di Zelensky: “La Russia risponderà delle sue azioni – dice – e noi non dimenticheremo”. Mosca si difende: “Colpiti solo obiettivi militari”. E i filorussi rilanciano: “Un razzo ucraino – fanno sapere – è caduto su un minibus a Donetsk, provocando 7 morti”.