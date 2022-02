Ucraina: colpito edificio residenziale a Kiev. Macron convoca Consiglio di Difesa. Bilancio vittime, 198 di cui 3 bimbi

È in corso l'evacuazione dell'edificio residenziale colpito da un missile a Kiev. Lo ha reso noto il servizio statale per le situazioni di emergenza, precisando che il missile ha colpito l'edificio tra il 18esimo e il 21esimo piano. Secondo il Guardian il numero delle vittime è sconosciuto, mentre ci sarebbero dei feriti.



"È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Ho discusso" con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel "l'ulteriore assistenza efficace e l'eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero. Lo ha scritto questa mattina in un tweet il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

L'Eliseo rende noto che il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi alle 17:00 il Consiglio di Difesa del Paese.

Gli ultimi aggiornamenti:

10.30 "Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.

10.23 "Il bilancio delle vittime finora dell'invasione russa dell'Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi". Lo ha reso noto il ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. (ANSA).



10.05 "L'Ucraina sta combattendo l'occupante con le armi in mano, difendendo la sua libertà e il futuro europeo. Ho parlato con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, di un'assistenza efficace al nostro paese da parte dell'Ue in questa lotta eroica. Ho fiducia che l'Ue scelga l'Ucraina". Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.

9.57 L'amministrazione statale di Kiev ha appena annunciato che un nuovo ed allarme aereo è stato dichiarato nella capitale ucraina. "È un allarme antiaereo! Mettetevi subito al riparo nel rifugio più vicino", ha detto il servizio stampa dell'amministrazione comunale. Lo scrive Interfax

9.40 "L'esercito russo non è entrato in città", ma "sono previsti più attacchi aerei". Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, rivolgendoci poi ai cittadini: "rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite".

9.26 Cinque persone tra cui 2 bambini sono rimasti feriti negli attacchi russi a Kiev nella notte. Lo riporta il Kiev Independent.