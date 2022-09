UCRAINA Ucraina, continua la controffensiva di Kiev: "Arrivati alla frontiera con la Russia" La Russia non esclude trattative, ma accusa Kiev di ritardare il processo negoziale

La bandiera ucraina torna a sventolare in una città dell'area di Kharkiv. E' una delle immagini che segnano la nuova fase della guerra, con la controffensiva di Kiev che sta riguadagnando posizioni sui russi. Dopo la notizia della liberazione di Kupiansk, Izyum e altre città, le truppe ucraine continuano a spingersi a est e a sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti, in un'area si è arrivati alla frontiera con la Russia. Nelle scorse ore fonti russe hanno replicato parlando di un cambio di strategia e di una riorganizzazione delle truppe. Il Comandante delle forze armate ucraine riferisce di 3mila chilometri quadrati ripresi in un mese. “Stanno lottando anche per i nostri valori comuni”, dichiara la presidente della Commissione europea Von Der Leyen.

Da Mosca interviene il ministro degli Esteri Lavrov puntualizzando che la Russia non rifiuta le trattative, ma il Cremlino accusa l'Ucraina di ritardare il processo negoziale. Nelle scorse ore l'ira del leader ceceno Ramzan Kadyrov che giura di riconquistare le città liberate e promette di raggiungere Odessa. Kadyrov non risparmia poi critiche al Ministero della Difesa russo per la ritirata nella regione di Kharkiv.

Intanto, l'ultimo reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato spento e ora si passa al raffreddamento. Oggi Putin e il presidente francese Macron hanno parlato, in un colloquio telefonico, della centrale con l'intenzione di avviare un'interazione insieme all'Aiea. Dal leader russo l'accusa a Kiev di usare le armi occidentali contro i civili nel Donbass. Sempre sul piano energetico, Mosca ribadisce che non venderà gas o petrolio ai Paesi che impongono un tetto ai prezzi. Sul campo i combattimenti continuano: le ultime notizie parlano di 20 attacchi aerei da parte russa e bombardamenti. Gli ucraini hanno abbattuto un cacciabombardiere, colpendo, tra gli altri obiettivi, depositi di munizioni a Kherson.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: