GUERRA Ucraina: continuano i combattimenti nel Donbass, l'esercito russo avanza verso Lysychansk

L'esercito russo avanza verso Lysychansk e bombarda per via aerea la città nella regione di Luhansk. Continuano i combattimenti nel Donbass dunque, dove le truppe di Putin hanno preso il villaggio di Toshkivka, vicino Severodonetsk. Il presidente russo Putin annuncia che il supermissile balistico intercontinentale Sarmat sarà operativo entro la fine dell'anno. Mentre dopo il divieto di transito ferroviario imposto dalla Lituania alle merci sanzionate dall'Ue da e verso l'enclave russa di Kaliningrad, arriva la minaccia del Cremlino: “La nostra reazione sarà seria e non sarà solo diplomatica”. Intanto l'Estonia ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare contro la violazione del suo spazio aereo da parte di un elicottero russo lo scorso 18 giugno. Il presidente ucraino Zelensky chiede il settimo pacchetto di sanzioni Ue: “E' necessario il prima possibile – dice –. La Russia deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra”. Per quanto riguarda il grano bloccato nei porti del Mar Nero, la Turchia annuncia che, con la mediazione di Ankara e dell'Onu, la prossima settimana si terranno a Istanbul i colloqui tra Mosca e Kiev sull'apertura di corridoi navali. Sul fronte politico, tra gli Stati Ue “c'è pieno consenso sulla concessione all'Ucraina dello status di Paese candidato”, ha detto il ministro francese Beaune, incaricato di prepare il Consiglio europeo, al via domani.

