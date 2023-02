Ucraina: corsa contro il tempo per approvare le nuove sanzioni

E’ ancora stallo tra gli Stati ed Unione Europea sul decimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Dopo il nulla di fatto della riunione di oggi, gli ambasciatori Ue si riuniranno di nuovo domani per cercare di chiudere l’accordo nello stesso giorno dell’anniversario del conflitto. Il pacchetto prevede divieti di esportazione per oltre 11 miliardi di euro, per privare l'economia russa di tecnologia critica e nuovi componenti elettronici che possono essere utilizzati per la costruzione di armi, inclusi droni, missili, elicotteri.

I nodi da sciogliere sono sul nuovo criterio di designazione dei familiari degli oligarchi, richiesto con forza da Polonia e Paesi baltici, e sugli obblighi di informativa sui beni della Banca centrale russa. Oggi, intanto, la Commissione europea ha proposto di rinnovare per un altro anno la sospensione dei dazi all'importazione, per aiutare l’economia ucraina. Mentre stamane la presidente Ursula von der Leyen si è recata in Sicilia per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo. “I giovani ucraini condividono con voi gli stessi desideri, che sono quelli di tutti i giovani europei”, ha detto agli studenti ricordando l’anniversario di domani.

Questo pomeriggio la numero uno della Commissione sarà a Tallinn, in Estonia, per partecipare domani alle celebrazioni per il Giorno dell'Indipendenza dell'Estonia. Prevista anche una conferenza congiunta con il segretario della Nato, Jens Stoltenberg. Nel pomeriggio, von der Leyen si unirà invece in videoconferenza ai leader del G7, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky.

Fabio Fantozzi