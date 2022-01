Ucraina: cresce la tensione, Kiev dichiara di aver sventato un attacco russo

E' sempre più delicata la situazione in Ucraina. Cresce la tensione, così come la possibilità di un intervento armato da parte della Russia. Kiev afferma di aver smantellato un "gruppo criminale" sostenuto da Mosca che stava preparando un attacco. Solo poche ore fa, l'avvio, da parte della Russia, di esercitazioni con carri armati in Crimea. In uno scenario potenzialmente esplosivo torna in gioco la contrapposizione tra Nato e Cremlino. Per l'America, i russi non hanno intenzione di ridurre le tensioni. Dall'altro lato, Mosca accusa proprio l'Alleanza di acuirle. Intanto, la Nato rafforza il contingente in Europa dell'Est, si parla di 5mila soldati Usa da dislocare nel Baltico e, a Kiev, è stata rafforzata la sicurezza all'Ambasciata statunitense. Sul fronte Ue, un portavoce della Commissione europea dichiara che, in caso di violazioni della sovranità territoriale ucraina, ci saranno "conseguenze politiche forti" e "massicci costi economici" per "l'aggressore".