Ucraina. Da Russia restrizioni a conti correnti italiani. Polemiche sull'ipotesi di Salvini a Mosca.

La regione ucraina di Kherson, interamente occupata dalle forze russe, ha chiuso ogni accesso al resto del territorio dell'Ucraina: lo fa sapere il vice capo dell'autoproclamata amministrazione russa della regione, Kirill Stremousov. Il presidente ucraino Zelensky promette intanto che il Donbass sarà "di nuovo Ucraina", con le forze russe che però stanno guadagnando terreno nella regione e Mosca che conferma la conquista della città di Lyman. Il capo dell'amministrazione militare regionale ucraina, Serhii Gaidai, sostiene però che l'esercito russo è stato costretto a ritirarsi nell'area di Severdonetsk, Toshkivka e Oskolonivka.

Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni di conflitto si registrano anche 207 caccia, 174 elicotteri e 503 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.330 carri armati russi, 628 pezzi di artiglieria, 3.258 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 116 missili da crociera. E' salito intanto a 242 il numero dei bambini ucraini morti dall'inizio dell'invasione russa, mentre 440 sono rimasti feriti.

Proseguono le polemiche sull'ipotesi di un viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Lui stesso, in un'intervista alla Stampa, ha ribadito la sua voglia di partire: "È mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l'arma più forte: la diplomazia". Ma poi a Radio Anch'Io su Rai Radio Uno ha frenato: "Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se serve. Non vado a nome del governo, do il mio mattoncino". "Va dove gli batte il cuore", afferma Letta. Il ministro della Difesa Guerini non commenta "ipotesi di viaggi anche abbastanza improbabili". La Banca centrale russa impone nuove restrizioni per imprese, consolati e cittadini italiani con conti presso le controllate locali di UniCredit e Intesa Sanpaolo. Ad aprile la Russia ha raddoppiato le sue vendite in Italia di prodotti energetici.

