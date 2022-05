Ucraina: dal 1° giugno al via task force UE per acquisti comuni di gas

"Oggi adottiamo ulteriori misure per mantenere alta la pressione su Putin. Aggiungiamo le violazioni delle sanzioni dell'Ue all'elenco dei reati europei. Chi le viola deve essere assicurato alla giustizia". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che si scaglia anche contro gli oligarchi russi. "Abbiamo realizzato regole più severe per tracciare e congelare i guadagni illeciti, anche dalla violazione delle sanzioni. I beni sequestrati potranno essere utilizzati per ricostruire l'Ucraina".

Dal primo giugno intanto al via la task force della Commissione Ue per garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ue attraverso l'acquisto comune volontario di gas. La Russia annuncia che continuerà a pagare il suo debito estero in rubli e Putin ha semplificato l'acquisizione della cittadinanza russa per i residenti delle regioni di Kherson e Zaporozhzhia, nel sud dell'Ucraina.

Sui territori di battaglia il raggruppamento navale russo ha conquistato ha il pieno controllo del Mar d'Azov, insieme allo Stretto di Kerch e ora sta bloccando i porti ucraini sul Mar Nero. I soldati delle repubbliche separatiste insieme all'esercito russo hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine nella regione di Lugansk.