Ucraina: dall'inizio della guerra oltre 150 siti culturali distrutti

Sono oltre 150 i luoghi culturali parzialmente o completamente distrutti in Ucraina finora. Lo rende noto l'Unesco che parla di 50 siti religiosi, 30 edifici storici, 12 musei e tanti altri monumenti danneggiati o persi per sempre. La regione di Donetsk quella più colpita. E' questo uno degli effetti della guerra, ma in parallelo continua la distruzione di abitazioni civili, infrastrutture e le perdite in termini di vite umane.

Pesanti incendi sono stati registrati nella città di Lysychansk a causa di razzi russi, come riporta il Governatore regionale di Lugansk che parla di “numerose vittime” tra i civili. Interi quartieri, afferma, sono sotto il fuoco delle forze di Mosca che utilizzano artiglieria e mortai. Nuovi bombardamenti nella regione di Kharkiv, con 7 civili feriti. L'esercito di Kiev rende noto che oltre 34.400 soldati russi sarebbero morti dall'inizio della guerra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: