Ucraina: dall'Occidente nuovi aiuti. Meloni: "Rispetteremo impegni, ma con nostri tempi e possibilità"

Nuovi aiuti militari all'Ucraina da parte dell'Occidente: è quanto annunciato dal presidente Usa, Joe Biden, in apertura del vertice Nato. Saranno inviati nuovi sistemi di difesa aerea. Kiev, tramite il presidente Zelensky, ringrazia gli alleati, ma chiede uno sforzo maggiore, con mezzi di diverse tipologie.

Nel frattempo, sale a 43 il bilancio delle vittime del raid russo sull'ospedale pediatrico nella capitale ucraina. In merito al supporto militare, l'Italia, che rispetterà l'impegno del 2 per cento del Pil in difesa, tramite la premier Meloni, riconosce l'importanza di tali mezzi per difendere civili e infrastrutture critiche come gli ospedali. Ribadisce che Roma terrà fede agli impegni, ma con i suoi "tempi" e le sue "possibilità". Proprio l'Italia ha appena donato un altro Samp-T, cioè un sistema missilistico.

Intanto, provocazione del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, che invita l'Europa a donare 100 miliardi di dollari a Kiev per "pareggiare" con le cifre statunitensi. Gli Usa, rimarca l'ex presidente, "sono quelli che stanno pagando di più per aiutare l'Ucraina".