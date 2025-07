GUERRA Ucraina, dalla Russia attacco su larga scala. Kiev lancia droni su Mosca I media parlano di un morto e 6 feriti ucraini. Il ministero della Difesa russo annuncia di aver abbattuto 74 droni nemici

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio, la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo combinato contro l’Ucraina, impiegando droni d’attacco e missili da crociera e balistici lanciati da diverse direzioni.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali ucraine e dai principali media locali, le difese aeree sono entrate in azione in numerose regioni del Paese. L’attacco ha causato la morte di almeno una persona e il ferimento di 6 persone, mentre diverse infrastrutture civili risultano danneggiate. L’allerta aerea nella capitale ucraina è stata diramata intorno alle 23 ora locale (mezzanotte in Italia).

Poco dopo, la difesa antiaerea è stata attivata in risposta al lancio di droni Shahed e al decollo di bombardieri strategici russi Tu-95 dalla base di Olenya, nella regione di Murmansk. Secondo il capo dell’Amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, gli attacchi hanno interessato anche le regioni di Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Kherson.

Si parla di missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero. Uno di questi ha colpito un edificio non residenziale nel distretto Darnytskyi di Kiev, provocando un incendio. Usati anche missili ipersonici Kh-47M2 Kinzhal, lanciati da caccia MiG-31K. Le autorità ucraine hanno segnalato bersagli ad alta velocità diretti verso Kiev e la regione di Rivne. Successivamente, ulteriori missili da crociera sono stati osservati in volo dalla regione di Odessa verso Vinnytsia, mentre le forze russe intensificavano le operazioni con continui decolli di MiG-31K.

L’intensità e la simultaneità dell’attacco suggeriscono una strategia volta a saturare le capacità di risposta della difesa aerea ucraina.

Nel frattempo, anche la Russia ha denunciato attacchi ucraini con droni su più regioni del Paese. Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha riferito che per la quinta notte consecutiva la capitale russa è stata presa di mira. Cinque droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea, due dei quali nei cieli sopra Mosca e altri tre nei sobborghi. Le autorità hanno imposto temporanee restrizioni ai voli presso gli aeroporti Domodedovo e Zhukovsky. Nella regione di Rostov, un incendio è divampato nella stazione ferroviaria del villaggio di Kamenolomni, a causa della caduta di detriti di droni. Tre persone sono state evacuate, ma non si registrano feriti. Danni sono stati segnalati anche a un negozio di fiori.

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto complessivamente 74 droni ucraini durante la notte in sette diverse regioni del Paese: 23 nella regione di Mosca, 14 nel Kursk, 12 nel Rostov, 10 a Bryansk, 10 a Kaluga, quattro nella regione di Tula e uno a Lipetsk.



