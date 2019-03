Ucraina domani al voto per le elezioni presidenziali

Oggi in Ucraina è giorno di silenzio senza fibrillazioni politiche. E' infatti la vigilia delle elezioni presidenziali, al via domani mattina. La polizia nazionale rafforza i servizi in tutte le città. E sui confini con il Donbass, l'esercito garantisce la sicurezza del voto per residenti e militari stessi. Purtroppo, ora si assiste ad un inasprimento del conflitti, con il numero di bombardamenti contro i militanti in crescita.

La rete europea delle organizzazioni per il monitoraggio delle elezioni (ENEMO) ha inviato in Ucraina oltre 200 osservatori da 18 paesi. L'organizzazione definisce questa tornata elettorale un momento critico nella storia dell'Ucraina, in continua evoluzione verso una moderna e prospera democrazia euro-atlantica. Ma una campagna elettorale troppo dispendiosa non è un modello europeo. Rapporti finanziari preliminari riferiscono di costi per oltre un miliardo di grivnie: tanto hanno speso i candidati alle presidenziali. Soldi destinati per la maggior parte alla pubblicità sui media.

A spendere di più l'attuale presidente Petro Poroshenko con oltre 250 milioni di grivnie; al secondo posto Yulia Tymoshenko con 118 milioni. 64 milioni spesi invece dallo showman Vladimir Zelensky. I tre candidati sono i principali concorrenti a giocarsela nella lotta per il secondo turno. Comunque, il dubbio rimane. Domani gli ucraini dovranno scegliere tra 39 candidati.

Viktoriia Polishchuk