UCRAINA Ucraina: esplosioni e incendi a Kiev. A Bruxelles Consiglio Ue sui conflitti in corso

Ucraina: esplosioni e incendi a Kiev. A Bruxelles Consiglio Ue sui conflitti in corso.

Esplosioni e incendi svegliano Kiev, colpita da 31 missili russi, di cui uno ipersonico. Tutti abbattuti, fa sapere l'Aeronautica ucraina, ma almeno 10 persone sono rimaste ferite. Mosca annuncia intanto la conquista di un altro centro abitato nel Donbass ucraino, vicino Avdiivka. Dal presidente ucraino Zelensky l'appello: “I terroristi russi non hanno missili tali da poter aggirare la difesa dei Patriots e di altri importanti sistemi mondiali, per questo abbiamo bisogno di questa protezione. Per averla – conclude – basta la volontà politica dei nostri partner”.

Il Cremlino avverte: “L'invio di contingenti militari Nato in territorio di guerra può portare a conseguenze irreparabili”. Intanto a Bruxelles è in corso il vertice del Consiglio europeo, con un focus sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Presente la presidente del Consiglio Meloni, che difende Salvini e Orban dopo le loro affermazioni dibattute, ribadendo il pieno sostegno a Kiev. Infine il monito della presidente della Commissione Ue Von der Leyen: “Le ambizioni di Putin non si fermano all'Ucraina”.

