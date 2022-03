GUERRA Ucraina: fonti, 'improbabili' colloqui Kiev-Mosca oggi mentre l'offensiva russa continua

Ucraina: fonti, 'improbabili' colloqui Kiev-Mosca oggi mentre l'offensiva russa continua.

Kiev si dice pronta per il secondo round di colloqui con la delegazione russa ma aggiunge che non accetterà ultimatum da parte di Mosca: lo dice il ministero degli Esteri ucraino citato dalla Tass, aggiungendo che non è chiaro quando si terranno le trattative. Secondo una fonte interpellata dall'agenzia di stampa Interfax è "improbabile" che si svolga oggi. "Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana", ha detto. "Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani", ha affermato la fonte sentita da Interfax. La Tass afferma da parte sua che i colloqui "non sono stati cancellati ma rinviati".

Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell'esercito russo. Secondo quanto riportato dall'esercito ucraino. I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell'Ucraina.

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini.



Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all'attacco russo all'Ucraina. "Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora", ricordando come "il nazismo è nato nel silenzio".

La Commissione europea propone di attivare la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza immediata alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Agli sfollati sarà concesso un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro.

Nella notte è arrivato anche l'atteso primo discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden. Accolto alla Camera da standing ovation e applausi bipartisan, il presidente americano ha mandato messaggi chiari a Vladimir Putin, definendolo un "dittatore" che "pagherà un prezzo alto" per l'invasione dell'Ucraina.

L'Ucraina si prepara a lanciare una raffica di attacchi informatici contro le infrastrutture russe per cercare di contrastare gli attacchi delle forze di Mosca: lo ha detto il coordinatore di un team di hacker organizzato su richiesta del ministero della Difesa. Lo riporta il Guardian.

