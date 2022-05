Ucraina, fonti intelligence: Putin intende occupare il Donbass entro il 1 luglio

Il presidente russo Putin avrebbe dato ordine di occupare l'intera regione di Lugansk e Donetsk entro il primo luglio. E' una delle ultime notizie emerse in giornata. Le fonti sarebbero legate ai servizi segreti ucraini. Tutto questo mentre i russi stanno avanzando nell'area di Severodonetsk, sempre nella parte orientale del Paese. La città sarebbe vicina alla resa. Si parla di 12mila civili rimasti intrappolati e bisognosi di aiuto nella zona. Interrotta l'evacuazione dalla regione di Lugansk.

Intanto, sarebbe iniziata l'annessione di Mariupol da parte di Mosca. Lo rendono noto le autorità ucraine locali che parlano dell'avvio della procedura di accettazione dei documenti per ottenere i passaporti della Federazione. Alcune navi della città, poi, entreranno a far parte della flotta dell'autoproclamata e filo-russa Repubblica di Donetsk.

Nelle scorse ore l'Unione europea ha raggiunto l'accordo sull'embargo al petrolio russo, con uno stop immediato al greggio in arrivo via mare e un rinvio, invece, per quello trasportato tramite oleodotti. Il Consiglio europeo è pronto a offrire 9 miliardi per la ricostruzione. Dai capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles anche l'appello alla Russia affinché ponga fine agli attacchi alle infrastrutture di trasporto, revochi il blocco dei porti del Mar Nero e consenta le esportazioni di cibo. Il tema dei corridoi per il trasporto di grano dall'Ucraina sarà al centro della visita del ministro degli Esteri russo Lavrov in Turchia l'8 giugno.