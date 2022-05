Ucraina, fonti militari Kiev: Offensiva russa su oltre 40 città a Est

E' braccio di ferro tra Mosca e Kiev per arrivare a un possibile cessate il fuoco. Il presidente Zelensky nelle scorse ore ha respinto qualunque ipotesi di cessioni territoriali in cambio della pace. Dall'altra parte, con un messaggio diffuso dal portavoce del Cremlino, la Russia invita l'Ucraina ad accettare le sue richieste e a sviluppare la consapevolezza della situazione attuale. Dinamiche che continuano a creare tensioni a livello internazionale. Putin non potrà "dettare" le condizioni della pace, ha dichiarato il cancelliere tedesco Scholz al World Economic Forum di Davos. E l'Italia revoca quattro onorificenze a cittadini russi, tra i quali il Primo ministro.

Intanto, sul piano bellico si inasprisce l'offensiva di Mosca. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, l'esercito russo ha colpito oltre 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, uccidendo cinque civili. Colpiti 47 siti non militari. Da fonti istituzionali delle due Repubbliche autoproclamate, arriva la notizia di circa 8mila prigionieri di guerra nei loro territori. “Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina”, aggiunge il Vice primo ministro della Crimea. Nel frattempo, dal Consigliere della missione permanente ucraina presso l'Onu, l'accusa alla Russia di aver rapito almeno 230mila bambini dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio.