Ucraina: forti esplosioni a Kiev.

Alcune forti esplosioni sono state sentite stamattina presto a Kiev, a una settimana esatta dagli attacchi russi nella capitale ucraina. Le sirene antiaereo sono suonate poco prima delle deflagrazioni. Lo scorso 10 ottobre, intensi bombardamenti russi hanno colpito Kiev e altre città dell'Ucraina, uccidendo almeno 19 persone e ferendone 105 e scatenando le proteste internazionali. Successivamente Mosca ha continuato a sparare anche se in maniera meno intensa, colpendo in particolare gli impianti energetici, come rappresaglia per l'esplosione che ha in parte distrutto il ponte russo della Crimea, di grande importanza strategica.

