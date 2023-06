Ucraina: forze di Kiev sfondano la prima linea. Onu: si aggrava crisi umanitaria dopo le inondazioni

L'esercito ucraino riesce a penetrare nella prima linea delle difese russe. È avvenuto, secondo il Ministero della Difesa britannico, in alcune aree del fronte. Si parla dell'Ucraina orientale e meridionale: qui sarebbero stati fatti buoni progressi nell'ambito di quelle che vengono definite “importanti operazioni” di Kiev, con lo sfondamento in alcune aree.

Nelle ultime ore diverse le zone del Paese interessate da scontri e da raid. Come a Odessa dove, nella notte, è stato compiuto un attacco aereo da parte delle forze russe, come riferito da fonti ucraine. Utilizzati, secondo quanto si apprende, droni iraniani poi distrutti. Alcuni detriti finiti su un edificio residenziale hanno però causato tre morti e 10 feriti. Dall'altra parte, le forze russe spiegano di aver neutralizzato due missili lanciati dal territorio ucraino verso la Crimea.

Al di là dei combattimenti, si aggrava, secondo l'Onu, la crisi umanitaria legata al danneggiamento della diga di Kakhovka: 700mila persone hanno bisogno di acqua potabile e le inondazioni di uno dei più importanti 'granai' del mondo causerà, secondo il Capo degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, una “cascata di problemi”, dalla riduzione delle esportazioni di cereali all'aumento dei prezzi degli alimenti a livello globale. Per non contare la riduzione della disponibilità di cibo per milioni di persone. Kiev aggiorna sul numero delle vittime della guerra: 487 i bambini morti dall'inizio del conflitto e oltre 1000 quelli feriti. Sul fronte umanitario, intanto, il Vaticano fa sapere di essere al lavoro per risolvere la questione dei bambini portati in Russia.