Ucraina: forze russe reagiscono alla controffensiva ucraina su Severodonetsk

E' nel Donbass che si decideranno le sorti del conflitto, e i termini di futuri negoziati. E se nelle scorse settimane era chiaro come l'iniziativa fosse nelle mani dei russi – tanto che c'era chi temeva un improvviso collasso del dispositivo ucraino -; da qualche giorno la situazione è confusa, con news che arrivano a singhiozzo e inquinate – spesso - dalla propaganda. Di certo la città di Severodonetsk – obiettivo minimo, in questa fase, per Mosca - è ancora contesa. Inizialmente la sua caduta pareva imminente; poi un'offensiva a sorpresa delle forze di Kiev aveva fatto pensare ad un totale capovolgimento della situazione, con la creazione di quella che in gergo viene definita una “killing zone” nel cuore dell'abitato. Varie fonti parlano ora di una riorganizzazione delle truppe del Cremlino – in particolare ceceni, contractors della Wagner e milizie separatiste – che sarebbero a loro volta passate al contrattacco, riguadagnando terreno. Il capo ucraino dell'amministrazione regionale denuncia una recrudescenza dei bombardamenti, anche sulla vicina Lysychansk.

Proprio qui, nelle scorse ore, si era recato il Presidente Zelensky, per incontrare i soldati. Decisiva, insomma, per Kiev, la tenuta di questo fronte; anche per alleggerire la pressione su Sloviansk e Kramatorsk, nel confinante oblast di Donetsk. Tutto ciò nell'attesa di nuove forniture di armi. Come i lanciarazzi multipli, con gittata di 80 chilometri, che verranno donati dal Regno Unito. Scelta rivendicata dal Premier Johnson; che ignorando il cruciale voto di fiducia di questa sera, conferma la linea dura contro la Russia. A stretto giro la replica del capo della commissione difesa della Duma; che ha annunciato la possibilità di strike sui palazzi governativi di Kiev, qualora vengano consegnati all'Ucraina sistemi missilistici a lungo raggio.