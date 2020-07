Ucraina: fra coronavirus e referendum illegale La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Nelle ultime 24 ore, 914 persone si sono ammalate di coronavirus in Ucraina. Sono stati registrati 15 decessi. L'aumento dell'incidenza da Covid-19 è collegata alla tendenza ad ignorare la quarantena. Il numero totale di coloro che hanno preso il coronavirus in Ucraina è 47.677. Le persone guarite sono 21.155, inclusa la First Lady, Olena Zelenska.

Il ministero degli Affari esteri ucraino ha chiesto sanzioni contro gli organizzatori del referendum illegale della scorsa settimana per il cambiamento nella costituzione russa nella Crimea ucraina occupata e a Donbas. Il documento, in particolare, ha stabilito la priorità della costituzione rispetto al diritto internazionale e ha annullato la possibilità di prolungare la presidenza di Putin e di farlo rimanere al potere fino a dopo il 2024. La guerra ibrida nell'Ucraina orientale continua. L'OSCE stima che oltre 5.000 bombardamenti abbiano avuto luogo nella zona di combattimento a giugno. In un mese, 44 feriti e 4 soldati morti.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk



I più letti della settimana: