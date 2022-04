GUERRA Ucraina: fuoco sulla folla a Enerhodar, durante manifestazione pacifica. Papa a Kiev: ipotesi "sul tavolo"

Le forze russe hanno aperto il fuoco su una manifestazione pacifica a Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Si contano quattro feriti, le proteste sono state disperse con la forza dagli occupanti russi. I russi hanno iniziato a mobilitare unità in Transnistria per condurre azioni in Ucraina, ha annunciato lo Stato maggiore di Kiev. Sette i corridoi umanitari, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol, oggi in Ucraina. "Quasi 40.000 persone sono già arrivate a Donestk o in Russia", afferma il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko.

La Turchia è pronta a fornire navi per l'evacuazione di civili e feriti da Mariupol. Almeno 20 corpi di uomini in abiti civili sono stati trovati a Bucha. "Ci sono quasi 300 persone sepolte in fosse comuni', dice il sindaco della città appena liberata dall'occupazione russa. Trovato morto il fotoreporter ucraino Maxime Levin. Scomparso da 20 giorni, aveva lavorato anche per Reuters e Ap.

Trecento milioni di dollari di ulteriori aiuti militari per l'Ucraina. Il Pentagono ha disposto un nuovo sostegno a favore di Kiev. Nel pacchetto sono compresi missili guidati da laser, droni con testate esplosive e da ricognizione. Intanto il Papa arriva a Malta per il suo 36/o viaggio apostolico e annuncia che "è sul tavolo" l'ipotesi di un suo viaggio a Kiev.

