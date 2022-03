Ucraina, Generale Battisti: "Rischio che il lancio di missili balistici possa portare all'Armageddon: spero siano scenari da film"

In Ucraina sale l'attesa per il negoziato: tra le ipotesi sul tavolo anche il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. La seconda tornata di colloqui tra i due Paesi dovrebbe avvenire domani mattina in un luogo al confine tra Bielorussia e Polonia. Un confronto cruciale per arrivare a una svolta, ma in Ucraina si continua a combattere. Nelle ultime ore, nuovi missili russi hanno colpito il centro di Kharkiv e le forze filo-russe della Repubblica di Donetsk hanno circondato Mariupol. A Kiev distrutti snodi di trasporto, edifici residenziali, ospedali. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l'invasione.

Abbiamo chiesto come interpretare gli ultimi episodi di guerra al generale Giorgio Battisti, già Comandante del Corpo d'Armata Italiano della Nato che in passato ha collaborato anche con l'Università di San Marino.

"Io penso che il presidente Putin abbia previsto un piano B - dice Battisti - anche nel caso in cui la resistenza in Ucraina fosse così dura e difficile da superare. Il piano B probabilmente è di procedere acquisendo le aree strategiche dell'Ucraina, che possono essere i porti del Mar Nero, gli aeroporti principali e le vie d'accesso: come una grande tenaglia che chiuda l'Ucraina e non le permetta di avere più contatti con l'esterno".

La Russia non ha escluso un possibile scontro con la Nato. In giornata è rientrata la notizia di una no-fly zone dell'Alleanza in Ucraina, ma torna lo spettro della minaccia nucleare. Da una possibile bomba nucleare tattica "è molto facile poi scivolare verso interventi nucleari più massicci e più devastanti. Quindi - prosegue Battisti - bisogna vedere se è veramente intenzione della Russia procedere in questo senso oppure se è una minaccia per spaventare il mondo occidentale e gli ucraini per portarli ad accettare condizioni che siano più favorevoli alla Russia. C'è il rischio che il lancio di missili balistici intercontinentali possa portare all'Armageddon, alla distruzione della società umana: io spero che siano solo scenari da film degli anni della guerra fredda e che non ci sia mai questa possibilità."