COVID-19 Ucraina: già 11.000, complessivamente, i decessi correlati al covid La corrispondenza settimanale di Victoria Polishchuk

Il Covid-19 si è già preso le vite di 11-000 ucraini, il numero dei contagiati sta crescendo molto velocemente, questo è dovuto al freddo e al fatto che la gente trascorra più tempo al chiuso. L'ultimo bollettino parla di 14.580 pazienti. In particolare si sono ammalati 590 operatori sanitari. Ci si aspetta che il numero di pazienti diminuisca entro 2 settimane a seguito dell'introduzione della quarantena nel fine settimana, questo weekend è il secondo. I sindaci che saboteranno le nuove restrizioni saranno multati. Un pieno lockdown in Ucraina può essere introdotto qualora vi siano 30.000 nuovi casi al giorno. In base ad uno scenario ottimistico un pieno lockdown in Ucraina potrebbe essere introdotto fra il 20 e il 25 dicembre. Ma forse prima. In media il 52% dei posti letto covid nel Paese sono pieni. Il loro numero sta crescendo costantemente, in parte grazie alle sponsorizzazioni di aziende. Il Ministro della Salute ucraino Maksym Stepanov è in isolamento a casa per una settimana, ora; il Presidente Volodymyr Zelenskyi sta ancora patendo gli effetti del coronavirus, è in ospedale, e si rivolge quotidianamente ai cittadini via video.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk

