Una delle più grandi banche d'affari del mondo, Goldman Sachs, intende chiudere le sue attività in Russia "nel rispetto dei requisiti regolamentari" e dichiara: "Siamo concentrati a sostenere i nostri clienti nel gestire i pre-esistenti obblighi sul mercato". È la prima grande banca di Wall Street a rispondere in questo modo all'invasione in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.