Ucraina: guerra d'attrito in Donbass. Epicentro degli scontri ancora Severodonetsk

“Zekensky non volle ascoltare, così come molte altre persone”. Da interpretare le ultime dichiarazioni di Joe Biden, relative al periodo convulso – angoscioso – che precedette l'invasione russa. Il Presidente americano ha ricordato infatti i ripetuti avvertimenti dell'intelligence, sulle reali intenzioni del Cremlino; accolti tuttavia con scetticismo. Un modo forse per sottolineare l'impegno statunitense su questo dossier; in una situazione – per Biden - di forte calo dei consensi, e con le elezioni di midterm all'orizzonte. Molto assertiva, in chiave anti-russa, anche Ursula von der Leyen. Per la seconda volta, dall'inizio della guerra, si è recata a Kiev, dove incontrerà Zelensky. Tutto ciò in vista del parere della Commissione europea, calendarizzato per venerdì, sulla concessione dello status di candidato UE all'Ucraina. La decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno.

Nel frattempo l'esercito di Kiev prova a fronteggiare la lenta e distruttiva avanzata russa nel Donbass. Epicentro degli scontri ancora Severodonetsk, dove le truppe ucraine – asserragliate nella zona industriale – si trovano di fronte ad un dilemma: ripiegare su posizioni più difendibili, o resistere ad oltranza sul posto; rischiando gravissime perdite o la prigionia, sulla falsariga di ciò che avvenne a Mariupol. Sostanzialmente in stallo, invece, gli altri fronti. Senza ulteriori sviluppi le controffensive ucraine nell'oblast di Kherson; mentre a Zaporizhia le forze di Mosca sono in procinto di distribuire passaporti ai cittadini, con l'obiettivo di una “russificazione” della Regione.