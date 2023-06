GUERRA Ucraina: guerra di droni nella notte. A Bruxelles vertice ministri della Difesa Nato

La controffensiva ucraina prosegue e si dirige verso la Crimea, nella direzione di Tavria. Ma secondo il segretario Nato Stoltenberg è ancora “da verificare la sua capacità di dare una svolta alla guerra”. Secondo le prime valutazioni di funzionari occidentali, l'esercito di Kiev fa lenti progressi verso la principale linea di difesa russa. Nella notte si scatena una guerra di droni: i filorussi ne intercettano 9 in Crimea, mentre Kiev ne abbatte 20 nei suoi territori. Continuano i bombardamenti a Odessa e Kharkiv.

A Zaporizhzhia è in corso la visita del direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, per verificare le condizioni di sicurezza dopo il crollo della diga di Kakhovka. Mosca accusa il nemico di “rifiutare ogni opportunità di negoziati”, mentre Kiev fa pressione per entrare nella Nato: “Stiamo già svolgendo il ruolo di fianco orientale dell'Alleanza – dicono dalla Difesa – proteggendo la democratica Europa dalla barbara Russia”. I membri della Nato chiedono chiarimenti al presidente Usa sulle tempistiche di un possibile ingresso di Kiev.

E proprio la Nato si riunisce a Bruxelles per un vertice dei ministri della Difesa. Sul tavolo la fornitura di armi pluriennale all'Ucraina, per permetterle di difendersi nel lungo termine e adeguarsi agli standard dell'Alleanza. Tra oggi e domani si discute anche della ricostruzione dell'industria nel Paese. In programma, infine, le consultazioni del Consiglio di sicurezza Onu: occasione per Mosca di puntare sulle indagini riguardanti le esplosioni nei gasdotti Nord Stream.

